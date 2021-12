Vaccini ai bambini, Occhiuto: “Hub temporanei presso le scuole”

Roberto Occhiuto

Altra importante decisione sui vaccini è stata presa dal presidente Roberto Occhiuto durante l’incontro avvenuto questa mattina in cittadelle (LEGGI). “Bisogna accelerare quanto più possibile sulle vaccinazioni” ribadisce ancora Occhiuto. “Sto monitorando costantemente l’attività delle aziende sanitarie e dei dipartimenti di prevenzione, e stiamo pensando anche a nuovi centri di vaccinazione”.

“Vogliamo prepararci per tempo rispetto a quello che succederà dal 16 dicembre in poi, quando si darà la possibilità anche ai più piccoli - nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni - di essere vaccinati” afferma in conclusione il presidente. “Le scuole potrebbero essere un luogo di prossimità in cui costruire degli hub temporanei di vaccinazione”.