Crotone. Stop agli ambulanti “illegali”: sequestrati 600 chili di ortofrutta, devoluti in beneficienza

Proseguono i controlli della Divisione Pasi della Questura di Crotone, svolti assieme alla Polizia Locale e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza.

Questa volta l’attenzione degli agenti si è focalizzata sulle irregolarità di alcuni commercianti ambulanti, portando a due distinte sanzioni e al sequestro di prodotti alimentari.

Il primo caso è stato riscontrato lungo Via Giuseppe di Vittorio, dove un ambulante autorizzato in sola forma itinerante è stato sorpreso ad occupare stabilmente il suolo pubblico.

Elevata una sanzione da 5.164 euro per l’occupazione abusiva della sede stradale, sequestrati invece i 363 chili di prodotti in vendita: 345 chili, risultati commestibili da controllo dell’Asp-Sian di Crotone, saranno devoluti in beneficienza, mentre i restanti 18 chili sono stati distrutti.

Situazione del tutto simile anche su Via Cutro, all’incrocio con Via Silvio Carpino, dove è stato individuato un altro ambulante posizionato stabilmente lungo la pubblica via.

Anche in questo caso è scattata la sanzione da 5.164 euro per occupazione abusiva, assieme al sequestro di circa 250 chili di ortofrutta, tutti destinati agli enti caritatevoli operanti in città.