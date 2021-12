Tenta di imbarcarsi con il green pass di un’altra persona, denunciato

Ha tentato di raggirare i controlli delle certificazioni verdi esibendo il green pass di un’altra persona. È successo all’aeroporto di Lamezia Terme dove un 30enne in procinto di imbarcarsi sul volo per Malpensa, è stato così denunciato per il reato di sostituzione di persona

Un agente della Polizia di Frontiera presente al varco di accesso delle partenze, dove il personale della Sacal verifica le carte d’imbarco ed i green pass di tutti i passeggeri, si è insospettito e ha quindi effettuato un controllo.

È così che è arrivato a scoprire che il 30enne stesse provando ad usare un green pass di un’altra persona per superare i controlli anticovid e di imbarcarsi sul volo.