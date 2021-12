Con un dispositivo durante l’esame per la patente, due denunce a Catanzaro

Due fratelli residenti in provincia sul litorale jonico meridionale sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso. I due sono stati sorpresi all’interno degli Uffici della Motorizzazione Civile di Catanzaro, con apparecchiatura elettronica nascosta tra gli indumenti e usata per consentire a uno dei due di superare “senza difficoltà” la prova teorica per conseguire la patente B.

Nella circostanza gli investigatori della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Catanzaro, hanno intuito dalla condotta sospetta di uno dei candidati che stava usando un escamotage per superare la prova. Gli agenti hanno monitorato la situazione attraverso il sistema di videosorveglianza interna e attraverso le vetrate dell’aula, hanno atteso la fine della prove e hanno seguito il candidato all’uscita. Per individuare ed identificare anche il suggeritore.

I due, colti in flagrante e bloccati dai poliziotti, erano intenti a confabulare sullo svolgimento della prova appena sostenuta e ad armeggiare con il dispositivo elettronico ancora nascosto. I due hanno ammesso la truffa e hanno consegnato il dispositivo, che è stato sequestrato.