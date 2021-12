Covid in Calabria: è boom di contagi (+369). In 24 ore due decessi

È boom di casi di Covid in Calabria dove, oltre a due decessi a Cosenza e Reggio Calabria, nel bollettino di oggi si registrano ben 369 casi. Con 6.360 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Un’impennata rispetto a ieri, quando i positivi erano 286. (LEGGI)

Sono 151 i casi nel Reggino, 123 nel Cosentino, 44 nel Catanzarese, 30 nel Crotonese e 21 nel Vibonese. Da inizio pandemia il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 93.591, mentre i decessi totali sono stati 1.503.

I guariti di oggi sono 197, per un totale di 87.398, mentre gli attuali positivi sono in tutto 4.690 (+170).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 138 pazienti (+9), mentre in terapia intensiva si registra un calo di due posti letto, per un totale di 15 persone. In isolamento domiciliare si trovano 4.537 persone (+163).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove oggi i positivi sono 151, da inizio pandemia si sono ammalati in 33.335. Attualmente i casi attivi sono 1.836, di cui 45 ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva (-1); 1.789 in isolamento domiciliare (+28). I casi chiusi sono 31.499, di cui 31.078 guariti (+123); 421 deceduti (+1).

Nel Cosentino da febbraio i casi sono stati 29.792, mentre oggi sono 123. Attualmente i casi attivi sono 1.734, di cui 63 ricoveri in reparto (+5); 6 in terapia intensiva, 1.665 in isolamento domiciliare (+66). I casi chiusi sono 28.058, di cui 27.379 guariti (+51); 679 deceduti (+1).

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 44, mentre il computo totale è: 12.241. Attualmente i casi attivi sono 395, di cui 19 ricoveri in reparto (+3); 7 in terapia intensiva (-1); 369 in isolamento domiciliare (+37). I casi chiusi sono 11.846, di cui 11.680 guariti (+5); 166 deceduti.

Nel Crotonese, dove i casi di oggi sono 30, da febbraio si sono ammalati in 9.138. Attualmente i casi attivi sono 210, di cui 2 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 208 in isolamento domiciliare (+28). I casi chiusi sono 8.928, di cui 8.808 guariti (+2); 120 deceduti.

Nel Vibonese da febbraio si sono ammalati in 7.577, in 24 ore 21. Attualmente i casi attivi sono 379, di cui 9 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 370 in isolamento domiciliare (+4). I casi chiusi sono 7.198, di cui 7.091 guariti (+16); 107 deceduti.