Ancora maltempo in Calabria, scatta l’allerta gialla

Ancora temporali al Centro-Sud. La prima settimana di dicembre si apre dunque con bollettini e allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha infatti emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questo prevede per la giornata di domani, venerdì 3 dicembre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui settori tirrenici. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per questo motivo è stata valutata allerta arancione in Campania; allerta gialla in Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, e su settori di Umbria e Lazio.