Catanzaro: 19enne arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti alla madre e alla nonna

Minacce, aggressioni fisiche e verbali a madre e nonna. È quanto accadeva in una casa di Catanzaro, dove un 19enne ha minacciato e percosso per diverso tempo le parenti.

Tante le minacce proferite, come “prendo la benzina e ti brucio”, “ti uccido non arrivi a Natale”, il tutto condito da pugni sul volto e alla testa e sul corpo.

In un caso il ragazzo ha trascinato la madre per terra tenendola per i capelli e causandole un trauma cranico, nella stessa occasione ha colpito la nonna alla spalla.

Situazione che negli ultimi mesi è degenerata così tanto che sono stati necessari numerosi interventi dei Carabinieri di Catanzaro. Le due donne, stanche delle continue vessazioni e aggressioni, e temendo per la propria incolumità, hanno denunciato il ragazzo.

E i militari, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del capoluogo. I Carabinieri di Catanzaro Lido hanno prelevato il 19enne dalla sua abitazione per accompagnarlo al carcere di Siano.