Casi di Covid-19 tra i giocatori del San Calogero Calimera. Per questo motivo la partita con l’Fc Lamezia, valevole per il campionato di prima categoria, prevista per sabato 4 dicembre alle 14.30 è stata rinviata a data da destinarsi.

La società lametina augura poi al team della San Calogero che “la spiacevole situazione possa risolversi presto nel miglior modo possibile”.