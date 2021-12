Covid, Fondazione Gimbe: “Continua peggioramento in Calabria, terze dosi al 23%”

Il coronavirus in Calabria continua a preoccupare. Nel consueto report settimanale la Fondazione Gimbe ha evidenziato un ennesimo peggioramento dell'incidenza, salita a 223 positivi ogni 100 mila abitanti, con un preoccupante aumento del 38,5% rispetto alla scorsa settimana.

Restano relativamente sotto controllo le ospedalizzazioni, anche se oramai vicine al limite: i ricoveri in area ordinaria sono infatti arrivati al 13%, mentre le terapie intensive sono già al 9%. Se anche questi due dati - come sembra presagire il monitoraggio - sforeranno il 15% ed il 10%, la Calabria potrebbe ritrovarsi in zona gialla prima delle festività natalizie.

A peggiorare il quadro, l'andamento dei vaccini. Quasi invariato il totale di popolazione che ha completato il ciclo, pari al 71,5%. A questo bisogna sommare un 2,5% di soggetti che, nell'ultima settimana, hanno fatto la prima dose. Aumenta invece il divario sulla terza dose: mentre la media nazionale è arrivata al 31,8%, in Calabria appena il 23,4% ha fatto richiesta del booster.

A livello provinciale, il coronavirus sarebbe più presente nella provincia di Reggio Calabria (139), seguito da Vibo Valentia (120), Crotone (68), Catanzaro (59) e Cosenza (58).