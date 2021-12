Decollatura, tenta un furto ma viene scoperto e messo in fuga: denunciato

Aveva aspettato che si facesse notte fonda per tentare un furto all’interno di un magazzino, ma è stato comunque visto e messo in fuga dai residenti. È accaduto a Decollatura, dove il malvivente – un cinquantaduenne rumeno stabilmente residente nel comune – è stato successivamente rintracciato ed arrestato dai Carabinieri.

Era circa l’1:30 quando alcuni residenti di Via 24 Maggio hanno notato un uomo che, con fare sospetto, si aggirava attorno al magazzino in questione. Sicuro di essere lontano da occhi indiscreti, avrebbe cercato di forzarne l’ingresso con alcuni arnesi, ma a quel punto i residenti hanno iniziato ad urlare, facendolo scappare per le vie cittadine.

Immediata la richiesta di intervento ai Carabinieri di Soveria Mannelli, che ha visto fiondarsi sul posto i militari alla ricerca del fuggitivo. Grazie alla dettagliata descrizione fornita dai testimoni, l’uomo è stato rintracciato poco dopo presso la sua abitazione: è stato denunciato per tentato furto, mentre gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati.