Coronavirus, Occhiuto: “Calabria corre con i vaccini”

Roberto Occhiuto

"La Calabria corre con i vaccini". Lo afferma il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, commentando il superamento del target di inoculazione fissato dal generale Figliuolo. "Ieri, 1 dicembre, sono state somministrate 15.057 dosi, superando ampiamente il target di 12.500".

Parla di "numeri che nella nostra Regione non si vedevano da circa 4 mesi", specificando come queste si dividano in "1.588 prime dosi, 1.828 seconde dosi e 11.641 terze dosi".