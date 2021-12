Volley Academy, aperta seconda palestra a Bisignano

Dopo la struttura inaugurata a Mongrassano, l’Asd Volley Academy ha aperto una seconda palestra, questa volta nel comune di Bisignano, grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Pucciano”. La palestra, di proprietà comunale e gestita dall’associazione sportiva dilettantistica, sarà destinata ai ragazzi tra i 5 ed i 13 anni.

“Noi come scuola siamo contenti di aprire al territorio le strutture scolastiche” ha dichiarato il dirigente scolastico Francesco Talarico. “Come consiglio d’Istituto abbiamo approvato questa iniziativa diretta ai nostri stessi alunni perché rappresenta un ottimo arricchimento per la loro offerta formativa”.

“Lo sport è una delle discipline a cui noi puntiamo per i nostri ragazzi, per una crescita integrale: psicologica e fisica” afferma invece il primo cittadino, Francesco Fucile. “Fare rete con la scuola e l’associazione sportiva non può che creare una convivenza che migliora la comunità e gli stessi giovani”.

L’associazione, dopo il periodo di lockdown, si posta un nuovo obiettivo: recuperare le palestre abbandonate, operando prevalentemente nell’area della Valle del Crati. “Mi sento di affiancarli e di sostenere questo progetto anche nella riapertura di nuove palestre” afferma Marco Mari, presidente del comitato Fipav di Cosenza. “La mancanza di ambienti adatti per allenarsi sta rappresentando un vero problema per tutti gli sportivi”.