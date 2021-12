Belvedere Marittimo, tutto pronto per il ciclocross dell’Immacolata

La sesta edizione del Trofeo Città di Belvedere è ai nastri di partenza. È infatti tutto pronto per il consueto spettacolo del ciclocross dell’Immacolata, che si svolgerà per l’appunto il prossimo 8 dicembre, e che quest’anno coinciderà con la quarta edizione della Mediterraneo Cross.

A curare ogni dettaglio degli eventi è l’Asd Belvedere-Ciclone, che ha individuato la suggestiva location di Calabaia come anello di congiunzione tra la costa ed il borgo di Belvedere. La stessa inoltre è pronta a mettere in mostra il suo vivaio di giovani atleti, dagli esordienti agli under 23.

“In questi giorni stiamo eseguendo gli ultimi lavori sul percorso e per il quale ringraziamo il signor Clemente Avventuriera per il supporto che ci sta dando in loco nell’allestimento” dichiara Filippo Gaglianone, a capo degli organizzatori. “Speriamo di superare i 200 iscritti e aspettiamo gli atleti del Sud Italia e perché no anche quelli del Centro-Nord visto che il Mediterraneo Cross, di cui facciamo parte da diversi anni, continua a migliorare in quantità e in qualità”.