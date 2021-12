Soprintendenza speciale per il Pnrr, Corrado: “Inutile e pericolosa, da cancellare”

Margherita Corrado

“Inutile e pericolosa com’è, insomma, la Soprintendenza speciale per il Pnrr va eliminata”. Così viene definita la soprintendenza speciale per il Pnnr istituita dal ministro Dario Franceschini, e finita al centro di un’interrogazione promossa dalla senatrice Margherita Corrado e firmata dai parlamentari Angrisani, Granato e Lannutti.

È proprio la senatrice a chiedere al ministro “se, cosciente del rischio che l’inadeguatezza dell’odierna pianta organica del MiC ai compiti istituzionali correnti e a quelli eccezionali legati alla attuazione del Pnrr, conseguenza anche del suo studiato immobilismo in fatto di assunzioni e turn over, possa danneggiare severamente il Paese in una stagione in cui i cittadini non possono permettersi di sprecare alcuna occasione di ripresa e sviluppo, non ritenga di potenziare l’organico delle Soprintendenze Abap invece di sguarnirle e commissariarle”.

La stessa inoltre si chiede “se, facendo tesoro dell’ormai comprovata inutilità della Soprintendenza speciale per il Pnrr, rivelatasi, sorvolando sull’amoralità delle ragioni della sua istituzione, un pesante aggravio delle problematiche che da più tempo affliggono il MiC, non ritenga di sopprimerla, consapevole che gli Italiani hanno diritto di pretendere che le dinamiche del Pnrr siano governate nell’esclusivo interesse della comunità nazionale, evitando cioè che in nome profitto di pochi lo Stato deroghi agli obblighi di tutela e lasci che sia deturpato il paesaggio e distrutti beni collettivi irripetibili”.