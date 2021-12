Frana sulla SS 107: riunione del COV in Prefettura per la completa riapertura

La frana registratasi lo scorso 25 ottobre sulla SS 107 nel Comune di San Giovanni in Fiore è stata oggetto della riunione del COV (Comitato Operativo di Viabilità) svolta oggi presso la Prefettura di Cosenza.

All’incontro hanno partecipato i responsabili Anas della Viabilità Ordinaria della Calabria e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine competenti per territorio, del Comando Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, del Settore Viabilità della Provincia, della Polizia Provinciale e della Protezione Civile regionale, Sindaco e tecnico comunale del Comune di San Giovanni in Fiore, nonché il geologo incaricato della redazione tecnica circa le cause del movimento franoso. In modalità videoconferenza, è intervenuto il COV riunito presso la Prefettura di Crotone.

Nel corso del confronto è emersa la grande collaborazione registratasi tra gli Enti coinvolti nella effettuazione delle attività di ripristino dell’asse viario, ai fini della rapida normalizzazione della viabilità interrotta, che ha consentito in questa sede l’adozione della decisione della completa riapertura del tratto.

Resta, ovviamente, costante l’attenzione di Anas sul tratto interessato, per il quale, comunque, verrà adottata apposita ordinanza di limitazione della velocità, in avvicinamento e attraversamento, a 30 km/h.