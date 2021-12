Covid. In Calabria curva dei contagi stabile (+286 casi) e due decessi

Due decessi (uno nel Crotonese e uno nel Vibonese) e 286 nuovi casi scoperti dai 5.902 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati riportati dall’odierno bollettino sull’andamento del Coronavirus in Calabria. Contagi dunque in linea con quelli di ieri quando i casi sono stati 185 (LEGGI).

La maggior parte dei casi si registra nella provincia Reggio Calabria dove i positivi sono 114, seguono Cosenza (+82), Catanzaro (+38), Crotone (+35), Vibo Valentia (+14), mentre il setting dei fuori regione guadagna altri tre nuovi positivi.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono in tutto 93.222, mentre i decessi totali per i con il coronavirus sono stati 1.501. I guariti di oggi sono 178 per un totale di 87.201 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 4.520 (+106).

Nessuna variazione per quanto riguarda i ricoveri. Ad oggi nei reparti ordinari si trovano 110 persone (due ricoveri nel Cosentino e due nel Reggino e quattro dimissioni tra Catanzaro, Crotone e Vibo), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 9 malati. In isolamento domiciliare si trovano invece 4.374 persone (+106).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalti in 33.184, i positivi di oggi sono 114. Attualmente i casi attivi sono 1.809, di cui 45 ricoveri in reparto (+2); 3 in terapia intensiva; 1.761 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 31.375: 30.955 guariti (+64), 420 deceduti.

Nel Cosentino i tamponi positivi di oggi sono 82, per un totale di 29.669. Attualmente i casi attivi sono 1.663, di cui 58ricoveri in reparto (+2); 6 in terapia intensiva; 1.599 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 28.006: 27.328 guariti (+61), 678 deceduti.

Nel Catanzarese i positivi delle ultime 24 ore sono 38, mentre da febbraio i casi totali sono stati 12.197. Attualmente i casi attivi sono 656, di cui 16 ricoveri in reparto (-1); 8 in terapia intensiva; 332 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 11.841: 11.675 guariti (+11), 166 deceduti

Nel Crotonese i casi di oggi sono 35, su un totale di 9.108. Attualmente i casi attivi sono 182, di cui 2 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 180 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 8.926, di cui 8.806 guariti(+14), 120 deceduti (+1). L'Asp di Crotone comunica 38 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 14, per un totale di 7.556. Attualmente i casi attivi sono 374, di cui 8 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 366 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 7.182: 7.075 guariti(+26), 107 deceduti (+1).

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 136. E sono tre i nuovi positivi, su 1.508. I guariti sono 1.362, oggi un nuovo paziente dimesso da reparto Covid, mentre i deceduti 10.