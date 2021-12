E-commerce, Città Metropolitana riapre termini avviso per aziende del territorio

La Città Metropolitana - Settore 6 "Sviluppo Economico" - continua ad investire nell'e-commerce riaprendo i termini dell'avviso rivolto alle aziende del comparto artigianale e/o agroalimentare/enogastronomico che intendono sviluppare un sistema di vendita moderno ed adeguato alle attuali esigenze di mercato.

"L'Ente - ha spiegato il consigliere delegato Domenico Mantegna - affiderà, a una ditta specializzata, il servizio per la progettazione e la realizzazione di piattaforme e-commerce da fornire alle imprese del territorio metropolitano" .

"L'analisi e la progettazione dei singoli moduli - ha aggiunto - sarà svolta dalla ditta incaricata in collaborazione con le aziende beneficiarie del servizio per le specifiche di dettaglio. Il portale sarà predisposto sia in lingua italiana che in inglese ed i singoli contenuti dovranno essere forniti dalle aziende e, inizialmente, caricati sulla piattaforma dalla ditta specializzata. Il caricamento dei prodotti sarà a cura delle aziende che saranno supportate dalla ditta specializzata attraverso attività formativa generale, nonché una specifica attività di training/assistenza".

"La dotazione del servizio di e-commerce - ha proseguito Mantegna - sarà gratuita per le aziende e comprende il servizio di web hosting ed il nome del dominio web con validità di 12 mesi. Il web hosting dovrà essere rinnovato a cura dell’azienda con cadenza annuale. Nel caso di mancato rinnovo, verrà consegnato alle aziende, in quanto proprietarie, il backup del sito".

"Insomma - ha continuato il consigliere delegato - si tratta di un aiuto concreto alle nostre aziende, provate dal lungo periodo pandemico e che, proprio nell'e-commerce, possono trovare un'opportunità essenziale per resistere alle difficoltà e ripartire con più forza di prima. Il commercio elettronico, infatti, se da un lato fidelizza la clientela già esistente, da un altro diventa fondamentale per farsi conoscere ed estendere le proprie offerte in contesti molto più ampi. Invito quanti non l'abbiano già a fatto ad aderire ad un'iniziativa davvero molto importante".