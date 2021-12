Cade dal tetto nel Vibonese, 58enne trasportato in elisoccorso a Catanzaro

Stava facendo dei lavori sulla copertura di un’abitazione e, per cause in corso di accertamento sarebbe precipitato da un’altezza di circa 4 metri.

È successo a Longobardi, dove un uomo di 58 anni ha riportato un serio politrauma. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha constatato le condizioni del ferito e hanno quindi allertato l’elisoccorso.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro con un quadro clinico molto grave.