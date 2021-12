Reggio. Picchiava e chiudeva la moglie in cucina con i figli, 52enne ai domiciliari

Anni di minacce, aggressioni e maltrattamenti alla moglie e ai figli minori. Per questo motivo un 52enne di Reggio Calabria è stato arrestato.

Gli agenti della sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria hanno infatti eseguito il provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria.

La misura è scaturita a seguito delle indagini portate avanti dalla Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Polizia di Stato, che hanno permesso di scoprire che la donna e i figli fossero oggetto di percosse da parte dell’uomo, che era solito limitare la libertà della donna e dei figli.

La donna ha raccontato che il marito l’aveva chiusa in cucina con i figli per circa 10 ore, staccando persino la corrente elettrica. Il tutto per punirli. L’uomo inoltre impediva alla donna di vedere i propri familiari, limitandola persino negli spostamenti. La donna ha quindi denunciato le violenze subite.

L’uomo è stato allontanato dall'abitazione familiare ed è stato messo ai domiciliari.