Crotone, sorpreso con una busta di 37 grammi di marijuana. Arrestato 27enne

Sono 18 le persone segnalate alla prefettura di Crotone perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Gli agenti dell’Upgsp, Squadra Volante, hanno sequestrato 14,3 grammi di cocaina ed altri 18.3 di marijuana.

Denunciate, inoltre, due persone perché ritenute responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con conseguente sequestro di 42,35 grammi di marjuana e 1,33 di cocaina.

Gli agenti hanno sequestrato a carico di ignoti 10,26 grammi di marjuana, 1,77 di cocaina, 6,32 grammi di hashish e 2,49 di eroina.

Il 29 novembre, gli agenti hanno arrestato un crotonese di 22 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Mentre i poliziotti stavano transitando nei pressi di via Libertà, hanno notato una persona che ha tentato di disfarsi di una busta in cellophane, poi recuperata dai poliziotti. All’interno c’erano 37,76 grammi di marjuana e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio ed è stato poi portato nella sua abitazione, in attesa del giudizio per direttissima che si è celebrato ieri pomeriggio. All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il 27enne è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e pagare una multa di 650 euro, dopo aver optato per il patteggiamento.