Fondi europei, Occhiuto: “Riavviare i pagamenti entro l’anno”

Roberto Occhiuto

"Confido che anche il tema della sospensione dei pagamenti trovi una soluzione entro fine anno, sono qui anche per dire a chi decide in Europa che oggi la Calabria ha un presidente che vuole occuparsi personalmente di queste questioni". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, durante una missione istituzionale presso la Commissione Europea.

"Il mio primo obiettivo di governo è quello di efficientare la macchina burocratica per non fare perdere alla Calabria questa straordinaria occasione" ha dichiarato Occchiuto ai microfoni dell'Ansa, spiegando anche che "abbiamo chiuso la programmazione dei vecchi fondi europei e siamo già piuttosto avanti nella programmazione dei fondi per il 2021-2027". Il tutto "perché non voglio che la Calabria perda altre occasioni".

"Sto chiedendo al governo nazionale di starci vicino dandoci esperti e dirigenti che possano aiutare per esempio i nostri sindaci a preparare i progetti magari mettendo a disposizione anche l'Agenzia della Coesione. Il dialogo sta andando bene" ha concluso il presidente. "La mia sfida è di rendere la Calabria una Regione che dia delle opportunità a chi sceglie di rimanere".