Incidente lungo la Trasversale delle Serre: donna estratta dalle lamiere

Un violento impatto si è verificato questa mattina lungo la Trasversale delle Serre, all’altezza del comune di Chiaravalle Centrale, dove un’auto ed un autocarro si sono scontrari a velocità sostenuta.

Ad avere la peggio una donna alla guida dell’auto, che dopo il violento impatto è rimasta incastrata tra le lamiere del proprio mezzo. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme a personale medico del 118: dopo una delicata estrazione, la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale per le cure del caso.

Indagano ora i Carabinieri, per far luce sulle dinamiche del sinistro. Sul luogo dell’incidente anche personale dell’Anas per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità.