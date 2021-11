Sicurezza urbana, otto sindaci firmano patto in Prefettura

I sindaci di Bocchigliero, Castrovillari, Civita, Dipignano, Grisolia, Marano Marchesato e Mormanno, assieme al vice-sindaco di Praia a Mare, questa mattina hanno sottoscritto i rispettivi patti per l’attuazione della sicurezza urbana alla presenza del prefetto Vittoria Ciaramella.

“Per i comuni firmatari si tratta di un importate strumento per la promozione della sicurezza urbana e per la realizzazione di forme sempre più efficaci ed incisive di controllo delle aree e delle attività a rischio di illegalità e di degrado” spiega il prefetto. “In particolare, la sottoscrizione degli importanti documenti pattizi consente ai comuni di poter presentare uno specifico progetto per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree individuate nel proprio territorio maggiormente interessate da situazioni di particolare criticità”.