Crosia, parte la campagna contro il randagismo “Mi Fido di te”

Giuliana Morrone

“Continuiamo ad affrontare con concretezza la problematica del randagismo” dichiara la consigliera comunale di Crosia delegata alle politiche contro il randagismo, Giuliana Morrone, a seguito di una visita presso il canile di Cassano all’Ionio.

“Con la campagna Mi Fido di te ci poniamo 4 obiettivi, da raggiungere nel breve e medio termine: liberare la città dai randagi per garantire sicurezza ai cittadini; sterilizzare i cani presenti nelle campagne; liberare i posti dei cani presenti nel canile attraverso la seria collaborazione delle associazioni che dovrebbero incentivare di più e meglio le adozioni; ottimizzare i costi per ottenere la riduzione di spesa per le casse comunali” spiega la Morrone. “Al momento, infatti, abbiamo 60 cani in canile e spendiamo circa 60mila euro annui per fornirgli le cure”.

“Con questo progetto di sterilizzazione, vaccinazione e microchippatura di massa, invece, abbiamo calcolato che si potrebbero abbattere i costi e garantire una città più sicura e vivibile per tutti, animali e cittadini” dichiara la consigliera. “L’idea, infatti, è quella di avere, una volta completata la fase anagrafica e sanitaria di ogni singolo randagio, i cani di quartiere che sarebbero del tutto innocui per la sicurezza e la salute pubblica”.

“Ovviamente, tutto questo sarà accompagnato da un’intensa fase di controllo mirata a segnalare e sanzionare eventuali abbandoni illeciti che, abbiamo constatato, nel nostro territorio avvengono soprattutto da parte cittadini di altri comuni” precisa. “Da oggi, tutti i cittadini in difficoltà e i pastori, hanno la possibilità di chiedere al Comune di assolvere alle procedure sanitarie in forma del tutto gratuita”.

“Chi non lo fa è consapevole di commettere un reato e pertanto non ci saranno sconti e non ci sarà alcuna clemenza per chi non rispetta le regole” conclude.