Reggio Calabria, si dimette il consigliere comunale Massimo Ripepi

“Ho appena firmato quello che considero un passaggio fondamentale per rimettere al centro della vita politica reggina il futuro di Reggio Calabria”. Così in una nota Massimo Ripepi, dopo che questa mattina ha ufficialmente rassegnato le sue dimissioni da consigliere comunale di Reggio Calabria, parlando di un “atto doveroso di responsabilità e di amore verso la città”.

“Ad uscire male da questa vicenda è l’andamento della cosa pubblica, che proprio in questi giorni è oggetto di operazioni politiche e non certo di programmazione” prosegue l’ex consigliere. “Delle correnti politiche, perché di partiti veri e propri di certo non si può parlare, che si contendono numeri a Palazzo San Giorgio”.

“Una sommatoria il cui risultato certamente non potrà essere positivo e che nasconde tante incognite negative. Coraggio Italia e le altre forze del centro destra, si oppongono fortemente a queste logiche” conclude. “Chi continuerà a sostenere l'amministrazione Falcomatà e il facente funzioni Brunetti sarà complice di questo disastro amministrativo e morale”.