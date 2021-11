Demenze, l’associazione Alzheimer nel Cuore: “Si attui il piano regionale”

L’associazione Alzheimer nel Cuore di Cassano All’Ionio ha scritto ed inoltrato una lettera al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per chiedere la completa attuazione del piano per le demenze regionali.

“Chi assiste un familiare ha vissuto mesi drammatici, come confermano i dati pubblicati in uno studio dell’Alzheimer’s Disease International, che ha analizzato l’impatto del Covid-19 su pazienti con demenza in nove Paesi, ben 1 su 5 decessi dovuti a questa malattia riguardano persone con demenza” spiega il portavoce Francesco Garofalo. “Dietro ad ogni singolo numero ci sono persone, madri, padri, nonni: è per loro che dobbiamo analizzare quanto è successo, per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza ed evitare che accada di nuovo”.

“Accanto agli aspetti più dolorosi c’è però anche una buona notizia, arrivata proprio alla fine del 2020, che noi tutti aspettavamo da anni: l’approvazione del finanziamento del Piano Nazionale Demenze” afferma ancora nella missiva. “Siamo consapevoli che il finanziamento del Piano Nazionale non sia un punto di arrivo ma l’inizio di un percorso che prevede un grande lavoro nell’individuazione della modalità corretta di ripartizione delle risorse economiche, ma è innegabile che un passo importante sia stato fatto e per questo dobbiamo essere tutti impegnati affinchè i finanziamenti vengano utilizzate per dare anche in Calabria, piena attuazione al piano per le demenze, così di pianificare nuovi interventi a supporto delle persone con demenza e ai loro familiari”.

“Non più una logica puramente assistenzialistica, ma una inversione a 360 gradi nel campo dell'assistenza domiciliare integrata, per rafforzare la rete di sostegno in questo delicato settore” conclude.