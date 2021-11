Percepivano l’RdC nascondendo la verità sui redditi: scoperti altri 170 “furbetti”

Altri 170 “furbetti” del Reddito di Cittadinanza sono stati individuati dalla Guardia di Finanza di Scalea tra 14 comuni dell’alto tirreno cosentino.

L’attività investigativa svolta dalle Fiamme Gialle, condotta in sinergia con l’Inps, si è sviluppata attraverso un’attenta e meticolosa indagine partita dalle informazioni contenute nelle banche dati messe a disposizione dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale.

ANCHE AMMINISTRATORI PUBBLICI

Tra i percettori del sussidio, questa volta, figurano anche degli amministratori pubblici che, con vari escamotage, avrebbero continuato silenti a percepire il reddito omettendo di comunicare all’Inps le variazioni occupazionali e di reddito, nonché l’attività lavorativa svolta alla presentazione della domanda e la sottoscrizione della prevista “dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro”.

In altri casi, i finanzieri hanno rilevato che alcuni soggetti risultavano fiscalmente a carico di nuclei familiari differenti da quelli dichiarati nelle Dichiarazioni Uniche sostitutive Particolari; infine, i casi delle “residenze di comodo”, in cui i soggetti controllati avevano trasferito, in modo fittizio, la loro residenza così da rappresentare, in fase di dichiarazione, un nucleo familiare che escludeva da esso il familiare produttore di reddito.

UN FURTO DA OLTRE 1,3 MILIONI

L’importo complessivo delle somme si ritiene siano state conseguite indebitamente, a seguito del calcolo eseguito dalle Fiamme Gialle, ammonta ad oltre 1,3 milioni di euro.

Al termine dell’indagine sono state immediatamente avviate le operazioni di irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca o decadenza del beneficio ed il recupero dell’indebito, di competenza dell’Inps competente territorialmente.