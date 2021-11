Droga. Tre arresti in un solo pomeriggio a Corigliano-Rossano

Tre persone sono finite in arresto ieri pomeriggio, in due distinte operazioni, nell’area urbana di Corigliano Scalo e Centro.

A far scattare gli arresti sono tati i Carabinirei del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano che hanno dato esecuzione ad una serie di controlli antidroga sul territorio di competenza.

Nel primo caso, a seguito di una perquisizione presso l’abitazione di un 57enne, M.A., i milita hanno tratto rinvenuto e sequestrato 12 gr. marijuana ed un bilancino elettronico. L’uomo, con precedenti, è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari.

Nell’ambito della stessa operazione di polizia, i militari della Stazione Carabinieri di Corigliano Centro hanno tratto in arresto A.C. 25enne e R.D. 28enne, i quali nel corso di un controllo veicolare sono stati trovati in possesso di 17 involucri termo sigillati contenenti 16 gr. di marijuana, successivamente posta sotto sequestro.

I due giovani sono stati, pertanto, arrestati, in flagranza di reato, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e così come concordato con il Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Dott. Alessandro D’Alessio, successivamente rimessi in libertà.