Karate: Salvatore Valente è medaglia di bronzo

È terminato domenica 28 novembre il Campionato Italiano Juniores di kumite del 2021, in scena al PalaPellicone di Ostia, organizzato dalla Federazione Italiana FIJLKAM,.

Sono stati 556 i partecipanti, rappresentanti di 220 società provenienti da tutto il territorio nazionale, che hanno dato vita alla manifestazione contendendosi un posto per una medaglia.

Dopo due anni di vuoto l’Accademia Karate Crotone riprova la sensazione del podio grazie alla prestazione di Salvatore Valente che ha conquistato la medaglia di Bronzo nella categoria 50 kg.

Salvatore Valente è un giovane che vive a Rose (CS) e frequenta la classe III dell’Istituto Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende. Tanti i sacrifici per potersi allenare e soprattutto una ferrea volontà plasmata dal Coach Angelo Arditi, già atleta medagliato e Tecnico della storica Accademia crotonese, il quale, grazie allo spazio messo a disposizione della Motus Fitness Center di Montalto Uffugo, è riuscito a completare la preparazione altrimenti impedita, negli ultimi tempi, dal disagio degli spostamenti.

Molto soddisfatto il M° Rosario Stefanizzi, responsabile del settore agonistico dell’Accademia che pone l’accento anche sul buon comportamento di Andrea Cafarda, Alessandro Lerose, Antonio Oliverio e Desirè Lumare i quali, purtroppo sono stati fermati nelle eliminatorie delle rispettive categorie ma hanno aggiunto punti importanti per per portare l’Accademia al 17° posto nella classifica per società.

Appena appresa la notizia sono arrivati i complimenti del Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Enzo Migliarese, ai quali si sono aggiunti quelli del Vicepresidente Gerardo Gemelli, del Commissario Tecnico Regionale Luciano Dichiera e del responsabile Centro Tecnico Regionale Francesco Bellino.

“Sono doppiamente soddisfatto di questo risultato –dice il maestro Migliarese - sia come fondatore e dirigente dell’Accademia Karate Crotone (AKC), sia come Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Calabria che in questa manifestazione ha avuto un titolo italiano femminile con l’Oro di Lidia Aurora Cozza 48kg (Karate San Marco Argentano) e, sempre nel femminile, un bronzo con Angela Briganti 53kg (Karate Villa San Giovanni). Unico risultato nel maschile è stato proprio quello di Salvatore Valente, il che rende più orgogliosa l’AKC Crotone ma, soprattutto, sottolinea il grande successo dell’intero settore Karate Fijlkam Calabria.”