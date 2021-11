Covid. In Calabria meno positivi (+146) ma con meno tamponi

Meno tamponi, meno contagi. Quello del lunedì è ormai un bollettino al quale siamo abituati e, infatti, nelle ultime 24 ore si registrano 146 nuovi positivi su 2.541 tamponi processati (ieri erano 5.161). Dunque un netto calo rispetto ai dati della settimana scorsa e alla giornata di ieri quando i positivi erano 246. (QUI)

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria (+112), seguita dalle province di Crotone (+15), Cosenza (+9),Catanzaro (+4), Vibo Valentia (+3). Altri tre casi vengono invece segnalati da fuori regione.

Sale in queste ore il numero delle vittime registrate nella regione con un nuovo decesso registrato Cosentino. Ad oggi le persone morte per o con il Coronavirus sono in tutto 1.496 mentre da febbraio 2020 sono 92.651 le persone che hanno contratto la malattia.

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, dove sono si trovano 124 persone (+7) con cinque ricoveri nel Reggino, uno nel Cosentino, uno nel Crotone, uno nel Vibonese e una dimissione nel Catanzarese. nessun nuovo ricovero in terapia intensiva dove sono ricoverati in 16. In isolamento domiciliare si trovano in 4.139 (+40).

I guariti di oggi sono 98 per un totale di 86.876 persone uscite dall’incubo del Covid, mentre gli attuali positivi sono in tutto 4.279 (+47).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da febbraio si sono ammalati in 32.943, oggi i positivi sono 112. Attualmente i casi attivi sono 1.675, di cui 41 ricoveri in reparto (+5); 3 in terapia intensiva; 1.631 in isolamento domiciliare (+82). I casi chiusi sono 31.268: 30.848 guariti, 420 deceduti. L'Asp di Reggio Calabria comunica 115 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

Nel Cosentino, che oggi registra il maggior 9 positivi, il computo totale si attesta a quota 29.522. Attualmente i casi attivi sono 1.587, di cui 56 ricoveri in reparto (+1); 6 in terapia intensiva; 1.525 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 27.935: 27.258 guariti, 677 deceduti (+1).

Nel Catanzarese da inizio pandemia si sono ammalati in 12.118, oggi solo 4. Attualmente i casi attivi sono 335, di cui 14 ricoveri in reparto (-1); 7 in terapia intensiva; 314 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11.783: 11.617 guariti, 166 deceduti.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 15 e portano il totale sono 9.053. Attualmente i casi attivi sono 180, di cui 3 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 177 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 8.873: 8.755 guariti, 118 deceduti.

Nel Vibonese il totale dei casi è: 7.516, mentre oggi sono 3. Attualmente i casi attivi sono 372, di cui 9 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 363 in isolamento domiciliare (-22). I casi chiusi sono 7 7.144: 7039 guariti, 105 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, oggi sono assenti, ma da febbraio sono 1.499. Gli attuali positivi sono in tutto 130 (+3).