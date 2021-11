Serie B. Reggina-Ascoli: amaranto alla ricerca di un risultato scaccia-crisi

La Reggina di Alfredo Aglietti, dopo la seconda sconfitta consecutiva di sabato a Benevento, è a un punto cruciale del proprio percorso in campionato. L'avversario di domani è l'Ascoli che, dopo il pareggio interno contro il Monza, in classifica ha gli stessi punti degli amaranto. Scontro diretto dunque, tra due formazioni che ambiscono alla promozione, ma diverso stato di forma e umore, i bianconeri arrivano da una serie di quattro risultati utili consecutivi, mentre gli amaranto da due sconfitte abbastanza pesanti.



di G.S.M.

In casa amaranto, Aglietti avrà l'intera rosa a disposizione e proverà sicuramente a cambiare qualcosa per cercare di invertire la tendenza. Non ci sono precise indicazioni in quanto la conferenza stampa pre-gara è stata annullata.

In casa bianconera, oltre allo squalificato Saric, non ci saranno Bidaoui e Petrelli, oltre ai già noti Donis, Fabbrini e Spendlhofer. Convocato anche il giovane Palazzino, che ha già incontrato la primavera amaranto, segnando anche due gol.

Sono ben 13 i precedenti tra Reggina e Ascoli al "Granillo", con un bilancio di cinque vittorie per gli amaranto, sette pareggi e una sola vittoria degli bianconeri. L'ultimo scontro risale allo scorso 4 maggio, Reggina-Ascoli 2-2.

Arbitro dell'incontro Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato da Longo e Lombardi, quarto ufficiale Pirrotta. Al VAR Maggioni e Mokhtar. Due precedenti di Abisso con la Reggina, l'ultimo è stato proprio contro l'Ascoli lo scorso 4 maggio, nella partita finita 2-2.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 20.30.