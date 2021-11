Oss in protesta davanti all’Ospedale di Cosenza: attendono l’assunzione da 2 anni

Operatori socio sanitari in protesta davanti la direzione dell'Azienda ospedaliera di Cosenza. I manifestanti, circa una trentina, chiedono risposte per il loro futuro e, in particolare, pretendono chiarimenti sul piano di assunzioni inerente la graduatoria bandita nel 2017 e chiusa nel giugno scorso.

Ad oggi sarebbero 700 gli operatori che hanno superato il concorso e, a distanza di anni, aspettano di essere chiamati.

In particolare, nella primavera del 2019, circa 7mila Operatori socio sanitari hanno partecipato alla preselezione del bando e solo in 700 erano riusciti a superare la prova scritta.

“Siamo stanchi di aspettare, stanchi per tutte le promesse non mantenute", dichiara Stefano Mancuso, sindacalista Cobas.

“La nostra provincia è la più estesa con un fabbisogno importante e – aggiunge Mancuso - purtroppo la nostra situazione incide inevitabilmente sul diritto alla salute di migliaia di cosentini. Noi non ci fermeremo e continueremo a protestare finché qualcuno non ci risponderà”.