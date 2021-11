Due cosentini in contatto con il paziente zero di variante Omicron

Sono residenti nella provincia di Cosenza le due persone venute a contatto con il primo caso di variante Omicron di coronavirus.

I due avrebbero avuto il contatto all’aeroporto di Fiumicino, dove avrebbero incrociato il paziente 0 residente in Campania e di ritorno dal Mozambico.

I due sono stati sottoposti a tampone e, in attesa del risultato, sono stati messi in isolamento dall’Asp. I due sarebbero comunque asintomatici. Il controllo è stato tuttavia esteso anche a una terza persona, controlli residente in un’altra provincia della Calabria, rientrata insieme al paziente 0.