Covid in Calabria, ancora tre decessi. In un giorno 236 nuovi casi

Tre decessi (uno a Catanzaro e due nel Cosentino) e 236 nuovi casi in Calabria, dove la curava non accenna a frenare, così come i ricoveri (117 in reparto ordinario con un aumento di due posti letto). Ieri i positivi sono stati 279 (LEGGI).



Così grazie ai 5.161 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati scoperti i 95 positivi di Cosenza, i 74 casi del Reggino, la positività di 38 persone residenti nel Catanzarese, 27 casi nel Vibonese e due positivi a Crotone.

Da inizio pandemia sono 92.505 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 e sono 1.495 i decessi per o con il coronavirus. I guariti di oggi sono 131 per un totale di 86.778 persone uscite dall’incubo del Covid, mentre gli attuali positivi sono in tutto 4.232 (+102).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, dove sono si trovano 117 persone (+2) con cinque ricoveri nel Cosentino, una dimissione nel Catanzarese, Reggino e Vibonese. In terapia intensiva sono ricoverati in 16. In isolamento domiciliare si trovano 4.099 persone (+100).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da febbraio si sono ammalati in 32.831, oggi i positivi sono 74. Attualmente i casi attivi sono 1.588, di cui 36 ricoveri in reparto (-1); 3 in terapia intensiva; 1.549 in isolamento domiciliare (-12). I casi chiusi sono 31.243, di cui 30.823 guariti (+87); 420 deceduti.

Nel Cosentino, che oggi registra il maggior numero di positivi (+95), il computo totale si attesta a quota 29.513. Attualmente i casi attivi sono 1.588, di cui 55 ricoveri in reparto (+5); 6 in terapia intensiva; 1.527 in isolamento domiciliare (+87). I casi chiusi sono 27.925, di cui 27.249 guariti (+1); 676 deceduti (+2).

Nel Catanzarese da inizio pandemia si sono ammalati in 12.114, 38 in 24 ore. Attualmente i casi attivi sono 357, di cui 15 ricoveri in reparto (-1); 7 in terapia intensiva; 335 in isolamento domiciliare (+38). I casi chiusi sono 11.757, di cui 11.591 guariti; 166 deceduti (+1).

Nel Crotonese i positivi di oggi sono solo due, ma in totale sono 9.038. Attualmente i casi attivi sono 179, di cui 2 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 177 in isolamento domiciliare (-11). I casi chiusi sono 8.859, di cui 8.741 guariti (+13); 118 deceduti.

Nel Vibonese il totale dei casi è: 7.516, mentre oggi sono 27. Attualmente i casi attivi sono 393, di cui 8 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 385 in isolamento domiciliare (+27). I casi chiusi sono 7.120, di cui 7.015 guariti (+1); 105 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, oggi sono assenti, ma da febbraio sono 1.496. Gli attuali positivi sono in tutto 127 (-29), di cui un ricovero in reparto; 0 in terapia intensiva; 126 in isolamento domiciliare (-29). I guariti sono 1.359 (+29); i deceduti 10.