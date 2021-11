Oltre 200 migranti in balia delle onde nel Mar Ionio: soccorsi dalla Guardia Costiera

L’ennesima imbarcazione carica di migranti è stata intercettata nella serata di ieri a largo delle coste calabresi, precisamente nel Mar Ionio. A lanciare l’allarme era stata su Twitter la piattaforma Alarm Phone.

Oltre 200 le persone che si trovavano in balia del mare mosso e che sono state raggiunte de alcune motovedette della dalla Guardia costiera di Reggio Calabria.

L’intervento di soccorso, coordinato dalla Prefettura di Reggio Calabria, è durato per molte ore poiché reso molto difficile a causa delle condizioni metereologiche avverse.

I migranti, che viaggiavano in mare da giorni, sono stari tutti tratti in salvo ma, per il momento, nessuna decisione è stata ufficializzata sul porto in cui saranno condotti.

AGGIORNAMENTO|I migranti tratti in salvo sono in tutto 240, tra cui donne e bambini. Per 160 di loro è stato disposto il trasferimento a bordo del pattugliatore romeno nel porto di Crotone, mentre gli altri 80 sono stati condotti a Roccella Ionica.