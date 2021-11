Cirò Marina, auto prende fuoco vicino ad abitazione

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone ha evitato una situazione ben peggiore: un’auto, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe preso fuoco mentre era parcheggiata sulla pubblica via a Cirò Marina.

Immediata la richiesta di aiuto. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alle auto vicine, e che potessero danneggiare l’ingresso di un’abitazione. Secondo quanto appurato, potrebbe essersi trattato di un guasto elettrico.