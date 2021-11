Maltempo, l’allerta resta ancora alta: tirreno cosentino ancora in rosso

La forte perturbazione che sta colpendo l’Italia meridionale non accenna a placarsi. Dopo l’allerta emanata nella giornata di ieri, la Protezione Civile invita a non abbassare la guardia, confermando anche per domani lo stesso livello di guardia.

Rimane colorato di rosso tutto il tirreno cosentino, dove a partire dalla tarda serata di oggi, 27 novembre, e per tutta la giornata di domani, sono attese forti piogge e rovesci, con intensa attività elettrica e sopratutto forti raffiche locali di vento. L’allerta rossa riguarda anche la fascia costiera tirrenica della Basilicata, mentre sarà in fascia arancione l’intero tratto costiero della Campania, ed in fascia gialla il basso Lazio.

In fascia gialla anche il resto della Calabria, dove sono attesi fenomeni metereologici meno avversi.