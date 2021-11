Disponibile il nuovo brano del duo crotonese Jason Mikeh e Tonij

È stato pubblicato il nuovo brano di Jason Mikeh e Tonij, artisti pop crotonesi nonché fratelli, da 3 anni in attività insieme in collettivo chiamato Onda Marina Musica che produce e promuove gli artisti presenti nel team in tutta la Calabria.

Dopo 7 mesi ritorna Jason Mikeh con un nuovo feat, il primo dei tanti insieme al fratello Tonij il nome del brano Mentre tutti dormono, un brano che parla degli alti e bassi che a volte una coppia dev'essere pronta ad affrontare. Un momento no avvolge la situazione dove i 2 artisti esprimono i sentimenti della coppia.

Il ritornello del brano parla chiaro: "esprime il senso del ritorno, mentre si dorme; i pensieri felici vivono riflessi durante la notte, ormai la felicità vive in un sogno mentre tutti dormono". Il brano è attualmente disponibile sui profili ufficiali degli artisti, e lo sarà presto sui maggiori digital store.