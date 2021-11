Inaugura nella Villa Comunale di Reggio una giostra per bimbi disabili

Finalmente realtà. La giostra per bimbi con disabilità è stata inaugurata, questo pomeriggio, dalla Cooperativa Libero Nocera nella Villa Comunale di Reggio Calabria alla presenza delle autorità e di tante famiglie. Una bella pagina di sinergia tra cittadini e amministrazione, ma soprattutto un momento di gioia e di fiducia nel futuro per una città più inclusiva.

"Questa giornata per noi è un grande motivo di orgoglio - ha detto il Presidente della Coop Libero Nocera, Gaetano Nucera - Orgoglio perché teniamo fede ad un impegno preso anni addietro con la mamma di un bambino disabile. Giunta insieme al figlio alla Villa comunale -aggiunge - è stata costretta a vedere il bambino in carrozzina in disparte per la mancanza di giochi adatti a lui. Il bambino quindi non ha potuto condividere con gli altri il momento di gioco.

“La manifestazione di oggi è stata spostata di un giorno, a causa del maltempo, ma avrebbe dovuto esser celebrata ieri, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Per questo motivo – ha aggiunto Gaetano Nucera - abbiamo scelto di donare un mazzo di fiori alla dott.ssa Buccafurri che, con grande impegno ha coordinato tutti gli aspetti burocratici e organizzativi per l'installazione. Un simbolo di vicinanza della cooperativa a tutte le donne, in particolar modo a chi soffre. L'inaugurazione dell'altalena serve non solo a donare una giostra ai minori affetti da disabilità che è poca cosa, ma soprattutto a sensibilizzare l'amministrazione comunale e, ancora di più i tecnici, che sono coloro che progettano, a plasmare una città a misura di tutti. Serve mettere al primo posto i soggetti più fragili".

L'iniziativa della cooperativa che da anni si occupa dei soggetti fragili è stata ben accolta dall'amministrazione comunale ed infatti tutti gli invitati hanno risposto "presente". Tra questi l'assessore al welfare Demetrio Delfino, che ha detto: "Siamo molto contenti di questa inaugurazione e, per questo, voglio ringraziare la Cooperativa Libero Nocera per il gesto nobile che ha messo in atto. Ringrazio il delegato Merenda e la società Castore che hanno permesso l'installazione. La giornata di oggi è anche un esempio della sinergia portata avanti con le cooperative e le associazioni. Ci diamo una mano a vicenda per riuscire a far divertire tutti. Questa non è l'unica giostra presente in città, ce n'è una anche al parco Botteghelle ed una al nuovo parco di Catona. Ovviamente non bastano, ne servono altre e di diverse. Lavoreremo per questo in sinergia con chi opera sul territorio".

All'evento ha partecipato anche il consigliere comunale delegato all'arredo Urbano. L'installazione della giostrina donata al Comune dalla cooperativa reggina si è resa possibile, infatti, grazie alla collaborazione degli uffici di arredo urbano e della società Castore.

"Questa è la dimostrazione - ha detto Massimiliano Merenda dopo il taglio del nastro - che, dove non arriva l'amministrazione, arrivano le cooperative e creano belle cose. Questa giostrina inclusiva è di vitale importanza per tutta la comunità. Ne abbiamo inaugurata una a Catona, proprio questa estate, ed è così che vogliamo continuare a fare per rendere Reggio una città più vivibile per tutti. Sono veramente orgoglioso e felice - ha concluso il consigliere - anche la Villa comunale ha il suo parco giochi inclusivo".

All'evento di questo pomeriggio hanno partecipato anche il vicesindaco Paolo Brunetti, la dott.ssa Loredana Buccafurri del settore ambiente del Comune, i vertici della società Castore, di Anffas, Unasam ed Agedi. Presente, inoltre, il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria. Vincenzo Marra ha ringraziato la cooperativa e quanti, con il lavoro impegno, hanno portato a termine l'iniziativa sociale:

"Un grazie di cuore alla Libero Nocera per aver spinto per vedere questa giostrina in funzione. La sinergia tra la Cooperativa, la Castore, l'ufficio arredo urbano e quello ambiente ha portato i suoi frutti. È proprio questo ciò di cui la città ha bisogno".