Stalking ai danni dell’ex: 58enne colpito da misura cautelare nella giornata contro la violenza

Nella Giornata conto la Violenza delle Donne gli agenti della Squadra di Polizia del Commissariato di Corigliano-Rossano hanno dato esecuzione nei confronti di P.V., 58enne di Corigliano Rossano, ad un Ordine del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla sua ex compagna.

Le indagini a carico dell’uomo erano iniziate in seguito ad una denuncia per atti persecutori presentata agli inizi di novembre dalla sua ex.

L’uomo, incapace di accettare la fine di una relazione durata circa dieci anni, avrebbe avviato reiterate condotte moleste ai danni della donna volte ad impedirle di intrattenere serenamente le relazioni sociali, denigrandola con chiunque e soprattutto con i soggetti con i quali reputava che la donna avesse intrapreso un rapporto sentimentale.

L’attività dello stalker sarebbe continuata con incessanti pedinamenti nei pressi dell’abitazione e nei luoghi frequentati dalla vittima, anche durante i turni di servizio avrebbe tempestato la stessa con chiamate e messaggi telefonici dal carattere offensivo, provocando di conseguenza gravi stati di ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per la sua incolumità tanto da costringerla a cambiare le sue abitudini di vita.

La delicata e celere attività della Polizia, di concerto con gli Uffici della Procura di Castrovillari sotto le direttive del Procuratore Capo D’Alessio Alessandro, ha protato così l’emissione del decreto da parte del Tribunale di Castrovillari, dimostrando un’attenzione particolare ai reati di violenza di genere in questo periodo particolare in cui si registrano tantissimi episodi che purtroppo, spesso, sfociano in tragedie.