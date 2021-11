Tragedia del Raganello: iniziato il processo, Sindaci in aula

Avviato il processo per la tragedia delle gole del Raganello (QUI), quando a Civita, nel cosentino, il 20 agosto del 2018, morirono nove escursionisti e una guida a causa di una improvvisa ondata.

In aula al Tribunale di Castrovillari sono comparsi oggi il sindaco di Cerchiara di Calabria, Antonio Carlomagno; il collega di Francavilla, Franco Bettarini; il primo cittadino di San Lorenzo Bellizzi, Antonio Cersosimo; e il sindaco di Civita, Alessandro Tocci; oltre a Marco Massaro e Giovanni Vancieri, amministratori di due agenzie turistiche, e gli avvocati di parte civile.

All’apertura dell’udienza sono state presentate le richieste di costituzioni di parte civile, prontamente accolte dal Tribunale ma non ancora costituite.

I legali difensori hanno poi avanzato la proposta di rinviare il processo perché in Corte d'Appello, a Catanzaro, pende un’impugnativa della Procura generale sulle sentenze di non luogo a procedere del Gup Biagio Politano per alcuni capi di imputazione e per altri imputati originari del procedimento che inizialmente erano 14.

Questa richiesta non è stata invece accolta dai giudici che, accettate le liste testimoniali, hanno fissato tre udienze, di cui una il 25 marzo per l'escussione dei testi e le altre il 13 maggio e l'8 giugno.