Crotone. Il Consiglio Comunale aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione “Posto occupato”

Questa sera, in apertura della seduta del Consiglio Comunale, in occasione della Giornata Nazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, aderendo all’iniziativa nazionale di sensibilizzazione “Posto Occupato” nella Sala Consiliare è stato simbolicamente lasciato un posto vuoto ricoperto da un drappo rosso.

La campagna di sensibilizzazione “posto occupato” intende ricordare le vittime della violenza e riempire le coscienze di consapevolezza.

Un gesto dal forte valore simbolico, a cui l’intera assise comunale ha inteso aderire, per ricordare tutte le donne vittime di violenza che hanno perso la vita e per mantenere alta l’attenzione su questo drammatico fenomeno.