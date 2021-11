Crotone. Controlli sul corretto conferimento dei rifiuti: scattano sanzioni

assieme ad una squadra di Akrea, hanno battuto una delle zone della città in cui è partita la differenziata per verificare il corretto conferimento dei rifiuti.

Nel corso dell’attività sono stati controllati tutti i bidoni dell'umido di ogni singolo appartamento e in tale contesto sono stati riscontrati 4 contenitori non conformi.

Gli agenti hanno generalizzato due proprietari che erano presso il proprio domicilio. Gli altri due, non trovati presso il proprio domicilio, saranno destinatari di contravvenzione per non aver correttamente conferito i rifiuti.

Sui contenitori è stata lasciata la scritta "non conforme" e successivamente gli verrà notificato il verbale.

Le sanzioni sono applicate la violazione dell'ordinanza sindacale n. 3870 del 4 giugno 2021 e nel caso di specie possono essere di importi che variano tra le 50 e le 250 euro.