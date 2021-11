Serie B. Benevento-Reggina: gli amaranto a caccia alla quarta vittoria esterna per tornare in corsa

La Reggina, dopo la pesante quanto inaspettata sconfitta interna contro la Cremonese, vuole tornare a fare risultato contro un avversario che non è certamente dei più facili. Il Benevento di Fabio Caserta, che nell'ultima giornata è stato sconfitto dal Pisa, era una delle squadre favorite per la promozione diretta in serie A, ma al momento si trova undicesimo in classifica, tre punti dietro agli amaranto. La vittoria consentirebbe agli amaranto di restare agganciati alle prime posizioni, mentre per i giallorossi sarebbe fondamentale per rientrare in corsa.





di G.S.M.

In casa amaranto, Di Chiara ritroverà il suo posto a sinistra dopo il turno di squalifica, l'unico dubbio sulla formazione è a destra, dove il favorito sembra Laribi. Non ci sarà Ménez, fermato da un problema al tendine d'Achille, confermato l'attacco Montalto-Galabinov.

Nelle "streghe", Caserta non potrà contare su Glik e Foulon, in dubbio Sau. In difesa, conferma per Vogliacco e Barba, a sinistra dovrebbe giocare Masciangeli mentre Lapadula tornerà titolare accanto a Insigne e Improta.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Alfredo Aglietti ha parlato dei giorni successivi alla sconfitta con la Cremonese:

"Abbiamo avuto un confronto, qualcosa è venuto fuori, è chiaro che rimarrà fra noi, abbiamo analizzato gli errori. Siamo tutti dispiaciuti, soprattutto dopo il primo tempo, non sembravano esserci allarmi per una ripresa un po’ così. La squadra psicologicamente sta bene, le sconfitte ci stanno e non devono togliere certezze. E’ inutile parlare di una partita passata, gli errori sono stati analizzati. Non è detto, ovviamente, che non ci possano essere altri passaggi a vuoto. Questo è un campionato molto psicologico, perché si gioca sulla scia dei risultati positivi di fila o di quelli negativi”.

Aglietti ha parlato anche del Benevento:

"Ritmi lenti? Non in tutti calciatori, forse in mezzo non sono velocissimi. Calò, Acampora, Viviani li conosco e so le loro difficoltà, ma ci sono anche Improta e Insigne che hanno rapidità e forza. Sono in un momento di difficoltà, l’allenatore nuovo ha portato nuovi concetti. Il Benevento è una squadra importante ma non voglio essere ripetitivo sull’equilibrio di questo torneo. Ogni partita ha delle difficoltà e dipende dalle nostre interpretazioni in base anche ai momenti della gara. Noi vogliamo far bene, tornare a fare risultato. Troveremo una squadra forte ma con difficoltà, non dovremo dargli coraggio, dovremo pressarli e non essere passivi".

Probabili cambi nella formazione che scenderà in campo domani:

"Sotto l’aspetto tecnico-tattico non stravolgeremo chissà cosa. I risultati sono l’ago della bilancia del parlare bene o male rispetto a quello che si è fatto. Cambierò qualcosa, sicuramente, ma senza rivoluzionare assetto. Noi abbiamo un’identità e un’idea di gioco ben precisa. L’unico che ha accusato qualche problema in settimana è Ménez, che non si è mai allenato per un problema al tendine che si portava da prima e non ci sarà domani. Ejjaki e Franco sempre fuori. Adjapong sta bene ed è uno dei dubbi che ho per domani, dopo tanto tempo fuori ha voglia di giocare ed è giusto iniziare a dargli qualche possibilità. Rivas sta discretamente bene ma potrebbe stare meglio a livello fisico. Non dimentichiamoci le Olimpiadi, i viaggi che ha fatto. Non vogliamo rischiarlo troppo perché qualche problemino ce l’ha, ma abbiamo bisogno anche di lui".

Benevento e Reggina non si sono mai incontrati in serie B, ma sono ben sedici i precedenti nelle altre serie al "Santa Colomba", con un bilancio di undici vittorie per il Benevento e cinque pareggi, nessuna vittoria degli amaranto. L'ultimo scontro risale all'11 aprile 2015, con un netto 4-0 per il Benevento.

Arbitro dell'incontro Francesco Fourneau della sezione di Roma, coadiuvato da Palermo e Perrotti, quarto ufficiale Di Graci. Al VAR Marini e Marchi. Due precedenti di Fourneau con la Reggina, l'ultimo è stato in coppa Italia, Salernitana-Reggina 2-0 del 16 agosto 2021.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 14.