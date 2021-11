XX stagione teatrale Castrovillari. Al Sybaris arriva Test

Arriva il 27 novembre al teatro Sybaris di Castrovillari lo spettacolo Test che darà l’avvio alla XX stagione teatrale.

L’opera con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi inaugura dunque il cartellone che si protrarrà fino al 19 gennaio, grazie all’impresa di spettacolo ”Sinfony & Sinfony”, alla collaborazione dell’Ente locale, al contributo della “Gas Pollino” e all’imprimatur della Regione.

Con la direzione artistica di Benedetto Castriota, il programma intende portare a teatro tutta la famiglia, per poi avvicinarla a questa forma di espressività creativa.

Nello spettacolo in scena sabato, la protagonista è una coppia con qualche problema economico, che deve affrontare la scelta proposta da un vecchio amico. Una decisione, a prima vista, ovvia: accontentarsi di una piccola ma immediata fortuna o aspettare anni per moltiplicarla? Il dilemma che inizia come un teorico test di personalità, in un clima di amicizia, diviene sempre più stringente mettendo gradualmente a nudo caratteri, pensieri e segreti dei quattro commensali che, fra battute di spirito e dialoghi sferzanti, vengono spinti a prendere posizione mettendosi in gioco e mostrandosi per quello che veramente sono.