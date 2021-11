Scontro tra furgone e mezzo dei rifiuti sulla statale 280, un morto e un ferito grave

È morto sul colpo uno dei due passeggeri di un furgone coinvolto in un incidente stradale avvenuto alle 7.30 di questa mattina sulla SS280 in direzione Catanzaro tra gli svincoli di Settingiano e Caraffa.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti il furgone e un automezzo cassonato adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati.

A bordo del furgone due persone, l’uomo deceduto e l’altro rimasto ferito gravemente. Questi è stato estratto dalle lamiere da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, ed è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasporto al Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Al momento il tratto di strada interessato dall’incidente è bloccato al traffico, almeno fino al teremoine delle operazioni di soccorso.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale e i tecnici dell’Anas, per gli adempimenti di competenza.

Sulla SS280 direzione Catanzaro sono inoltre stati segnalati altri due tamponamenti e disagi per la viabilità.