Mobilitazione per legge di bilancio: a Crotone sit in di Cgil, Cisl, Uil

Sit in di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e UilPa domani, venerdì 26 novembre. Le sigle sindacali si troveranno davanti all’Ospedale civile di Crotone alle 10 per chiedere di modificare la bozza della legge di bilancio che non dà risposte sufficienti per contrastare le diseguaglianze sociali, economiche e geografiche del Paese.

Le Funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil sostengono con forza le richieste confederali su fisco, pensioni, welfare, politiche per l’occupazione pubblica e privata, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riforma della Pubblica amministrazione, ma ad oggi la legge di bilancio non contiene adeguate risposte per il mondo del lavoro nel suo complesso.

“È necessario – dichiarano in una nota congiunta – sollecitare l’attenzione del Parlamento sui temi fondamentali della ripartenza e sulla piattaforma unitaria delle nostre organizzazioni sindacali in un momento di particolare difficoltà per l’Italia intera e per la nostra regione, per la quale si gioca davvero una partita fondamentale per lo sviluppo. Chiediamo risposte convincenti su lavoro, pensioni, fisco, sviluppo, welfare, contrasto alle diseguaglianze sociali, economiche e geografiche del Paese. Perciò, in sintonia con quanto avverrà in ogni regione, Cgil, Cisl e Uil terranno in Calabria una serie di assemblee unitarie diffuse in tutto il territorio, che coinvolgeranno i diversi settori del mondo del lavoro nell’area nord, nell’area centrale e nell’area sud della regione”.