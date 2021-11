Gioia Tauro Port Agency, ai lavoratori l’indennità di mancato avviamento

Indennità di mancato avviamento per i 40 lavoratori per i quali l’Inps aveva bloccato il pagamento dallo scorso agosto. Emerge dal parere reso dall’Ufficio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che, nello specificare i criteri per la regolare iscrizione dei lavoratori alla Port Agency, ha fugato ogni dubbio sulla correttezza dell’interpretazione, fatta propria dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, che l’Ufficio Legale dell’Ente aveva da sempre sostenuto.

È stata verificata ed accertata la presenza del requisito del godimento degli ammortizzatori sociali dell’impresa nel quinquennio precedente all’entrata in vigore dell’emendamento. I lavoratori che rientrano nell’elenco sono quelli appartenuti alle società Automar (ex Blg), Coopmar, Universal Service, International Shipping, Sea Work e All Service.