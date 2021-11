Cassano, Comune aderisce al patto per la parità e contro la violenza di genere

NUOVA GIUNTA COMUNALE DI CASSANO ALL'IONIO

L’amministrazione comunale di Cassano allo Ionio ha aderito al “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere” dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), presieduta dal sindaco di Bari, Antonio De Caro. Il patto è stato messo in campo l’8 marzo scorso dal sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Il sindaco e la giunta si dicono “consapevoli che il cammino per l’emancipazione femminile, accelerato negli ultimi 40 anni nel nostro Paese, ha già cambiato in meglio il volto dell’Italia, consentendo a molte donne di proseguire in un percorso di autodeterminazione personale e favorendo in alcuni contesti anche un cambiamento culturale. Tuttavia, siamo ancora distanti da un suo effettivo compimento che necessita di essere responsabilmente accompagnato dalla politica e dalle Istituzioni”.

Con il Patto, i sindaci e le amministrazioni aderenti, si impegnano a progettare e sostenere misure concrete e condivise che contribuiscano a migliorare la società e a portare reali benefici alle generazioni future a partire da un miglioramento della qualità della vita nelle realtà urbane amministrate. E' necessario, pertanto, promuovere una cultura che porti a una parità reale, priva di stereotipi di genere che possono essere prodromici a eventuali atti di discriminazione e violenza.