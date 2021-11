Corigliano-Rossano, in casa con marijuana e hashish. Arrestato 45enne

Sei involucri di cellophane contenenti marijuana del peso complessivo di 312 grammi, un panetto di hashish da 81,65 grammi ed un bilancino di precisione. È quanto hanno trovato gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano nel corso di una perquisizione a casa di un 45enne.

L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Su disposizione del pm di turno alla Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato messo ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.